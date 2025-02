L’Inter sceglie ancora Calhanoglu: ma Inzaghi ha già l’ALTERNATIVA

Il rientro dall’infortunio di Hakan Calhanoglu è stato più complicato del previsto fin qui. Non tanto per i tempi di recupero (il turco è riuscito a tornare per il derby come sperato), ma per le prestazioni offerte in queste 3 gare, in cui è partito sempre titolare. Il turco sembra aver ancora bisogno di tempo per tornare ai suoi livelli, ma non dovrebbe essere messo in discussione per Juventus-Inter.

Lo evidenzia il Corriere dello Sport, che parla di un Inzaghi pronto ad affidargli nuovamente le chiavi del centrocampo, nellla speranza che con un po’ di continuità possa ritrovare la forma migliore. In ogni caso, però, il tecnico avrebbe già pronta un’alternativa.

Si tratta di Piotr Zielinski, già subentrato a Calhanoglu all’intervallo di Inter-Fiorentina e con risposte più che positive per lo stesso Inzaghi. Il polacco sembra aver scavalcato Asllani nelle gerarchie del tecnico: nelle ultime 3 gare, infatti, è stato lui il sostituto del regista turco a gara in corso.