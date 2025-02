L’Inter cambia forma: il nuovo attaccante ha una QUALITÀ precisa

La prima mossa del prossimo mercato l’Inter l’ha già fatta: Petar Sucic sarà nerazzurro a giugno. Un rinforzo a centrocampo, che inaugura una serie di innesti che riguarderanno tutti i reparti. Compreso l’attacco, dove sono previsti gli adii di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, servirà almeno un nuovo attaccante e, sebbene non ci sia ancora un obiettivo preciso, in casa interista sarebbe stata individuata una necessità alla quale il profilo scelto dovrà rispondere.

Si tratta del dribbling. Una caratteristica che oggi manca quasi in toto al reparto dell’Inter e che oggi non ha giocatori, escluso Thuram, in grado di brillare nell’uno contro uno. Una qualità da non sottovalutare e che potrebbe essere molto utile contro difese arroccate.