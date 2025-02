L’Inter prepara il mercato: può anticipare l’addio di DUE giocatori

Il nuovo Mondiale per Club, che terminerà a luglio inoltrato, accorcerà la preparazione per la nuova stagione e potrebbe costringere l’Inter a anticipare alcune mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. E tra i reparti più interessati a dei forti cambiamenti potrebbe esserci la difesa.

C’è una doppia questione sul tavolo nerazzurro, che riguarda i contratti di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, entrambi in scadenza nel 2026. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’Inter potrebbe anche decidere di chiudere l’accordo con un anno di anticipo, pagando una penale.

Entrambi hanno la fiducia di Inzaghi e si sono guadagnati un ruolo importante nell’Inter grazie alle loro prestazioni. Tuttavia, l’età e gli acciacchi fisici sono questioni da tenere in considerazione e che quasi sicuramente potrebbero portare all’addio di almeno uno dei due.