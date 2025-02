L’Inter guarda a Bologna: già concordato il prezzo del nuovo colpo

L’infortunio di Jens Odgaard ha creato qualche grattacapo in casa Bologna perché l’ex attaccante dell’Inter si stava dimostrando un bel punto di forza della squadra rossoblù nella sua nuova posizione di trequartista ma ora Vincenzo Italiano dovrà fare nuovi ragionamenti per sostituire il danese che starà fuori ancora per un po’ di tempo.

Chi può approfittare di questa situazione è un altro ex giocatore nerazzurro. Si tratta di Giovanni Fabbian che questa sera nell’anticipo del 25° turno di b contro il Torino, può giocare lui alle spalle della punta. Il centrocampista classe 2003 rimane inoltre sotto osservazione da parte dell’Inter che monitora sempre la sua crescita godendo di un diritto di recompra, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport.

La passata stagione Fabbian è riuscito a mettersi in mostra segnando tanti bei gol decisivi mentre quest’anno sta incidendo meno del previsto. Inter e Bologna a fine stagione potrebbero sedersi al tavolo per trattare diversi giocatori visto che ai nerazzurri piacciono molto anche Beukema e Castro. Nel frattempo potrebbe riportare Fabbian ad Appiano pagando i 12 milioni di euro di recompra.