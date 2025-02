INFORTUNIO in allenamento: salta Juventus-Inter

Mancano due giorni alla grande sfida tra Juventus e Inter che sarà il big match del campionato italiano per la giornata numero 25. I nerazzurri fanno visita ai bianconeri con l’obiettivo di tornare a vincere una gara in trasferta dopo il pesante ko di Firenze che ha spaventato molti tifosi ma che è già stato riscattato vincendo lunedì sera 2-1 a San Siro proprio contro i viola.

Come di consueto, questa mattina Thiago Motta e i suoi giocatori hanno svolto alla Continassa una seduta di allenamento per preparare la partita di domenica sera. Il tecnico della Juventus ha però dovuto fare i conti con una brutta notizia che rischia di complicare i suoi piani in vista del match contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Oggi era infatti assente Douglas Luiz, che durante l’allenamento di ieri si è fatto male e secondo i primi esami ha rimediato un affaticamento muscolare che lo terrà fermo alcuni giorni costringendolo quindi a saltare il derby d’Italia. Il centrocampista brasiliano è uno dei più costosi nella rosa bianconera dopo il grande esborso fatto la scorsa estate per prenderlo dall’Aston Villa e per questo il suo è un ko pesante.