La moviola sul gol di Dimarco: l’immagine che smonta la polemica

Una feroce polemica social si è alimentata negli ultimi minuti per via della dinamica che ha portato al gol decisivo di Federico Dimarco nella vittoria di misura dell’Inter contro l’Empoli. La tesi riportata fa riferimento alla posizione dubbia di Alessandro Bastoni, al limite rispetto alla linea dei difensori della formazione toscana e davanti alla visuale del portiere Berisha.

Da un’immagine circolata sui social e decisamente più in linea rispetto a quelle mostrate in diretta televisiva, pare proprio che il centrale nerazzurro venga tenuto in gioco da un calciatore dell’Empoli come si evince dal calzettone blu.

Chiaramente va precisato che non si tratta di immagini ufficiali e che, in attesa di stabilire se effettivamente la posizione di Bastoni possa dar fastidio a Berisha, questa sera l’episodio potrebbe essere analizzato dal designatore Gianluca Rocchi nel primo appuntamento con Open Var su Dazn con la registrazione originale dalla Sala Var di Lissone.