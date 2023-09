Ecco la strategia di Inzaghi in attacco dopo l’infortunio di Arnautovic

C’è stata una sola nota stonata nella vittoria dell’Inter al Castellani, contro l’Empoli: l’infortunio di Marko Arnautovic. Lo ha detto chiaramente anche Inzaghi nel post-partita, sottolineando come ora sarà necessario un cambio nella gestione delle rotazioni del reparto offensivo.

Proprio su questo argomento si è concentrata La Gazzetta dello Sport, che racconta di come potrebbe cambiare la strategia del tecnico nerazzurro, privato di una risorsa importante come l’attaccante austriaco. Fermo restando che, quasi sicuramente, la dirigenza non interverrà sul mercato.

Le due alternative a disposizione di Inzaghi, allora, saranno Klaassen e Mkhitaryan, come anticipato dallo stesso tecnico, entrambi potrebbero essere avanzati nel ruolo di seconda punta. Fondamentale, inoltre, sarà la gestione di Lautaro Martinez e Thuram, divenuti ancora più centrali.

Capitolo a parte per Sanchez: il cileno non sarebbe attualmente pronto a giocare una gara da titolare, ma la sua crescita sarà fondamentale. Nella speranza che anche lui non ricada in alcuni infortuni muscolari che ne hanno già in passato condizionato il rendimento e la disponibilità.

L’opinione di Passione Inter

Avere a disposizione 4 attaccanti era fondamentale per Inzaghi, che nelle rotazioni stava cercando una risorsa preziosa per gestire al meglio le energie dei suoi giocatori, visti i tanti impegni ravvicinati. L’assenza di Lukaku pesò molto nella prima parte della scorsa stagione. Arnautovic non aveva quella centralità, ma è chiaro che ora andrà trovata una soluzione per sopperire alla sua assenza.