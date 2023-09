Il piano di Inzaghi per far rendere al massimo Lautaro Martinez

Con l’infortunio di Marko Arnautovic, la gestione dei 3 attaccanti rimanenti sarà fondamentale per Inzaghi. In particolare, quella del proprio capitano e leader tecnico, Lautaro Martinez, al quale il tecnico non ha mai rinunciato fin qui dal primo minuto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha già in mente un piano per permettere all’argentino di rendere al meglio, senza dover rinunciare a lui, nonostante i tanti impegni. Il riposo del Toro è così pensato: niente panchine per recuperare le energie, ma piuttosto sostituzioni “protettive”.

Ora, con l’assenza di un quarto attaccante, questi cambi a gara in corso dovranno subire delle modifiche. Lautaro Martinez, infatti, vedrà crescere il suo minutaggio e sarà costretto a rimanere in campo più a lungo.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi fa bene: l’Inter non può rinunciare al suo capitano in attacco, anche nelle giornate più appannate. Trovare un modo per affaticarlo il meno possibile non sarà facile e anche l’argentino dovrà fare la sua parte, capendo come gestire al meglio le proprie energie.