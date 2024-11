La notte magica di Bisseck: “Versione muro, respinge tutto”

Tra i migliori in campo nella vittoria eroica dell’Inter sull’Arsenal in Champions League, Yann Bisseck è stato protagonista di una gara superlativa e senza errori. Il centrale tedesco ha disputato una grande prova nel duello non semplice con il velocissimo Saka ed ha salvato soprattutto un gol che sembrava già fatto da Havertz con un intervento disperato ed efficace.

Per questa ragione, Bisseck è stato premiato con voti altissimi questa mattina nelle pagelle di Inter-Arsenal dai principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Parte che pare quasi una mezzala o un esterno alto. Su Saka soffre all’inizio, perché gli manca il raddoppio. Poi va in crescendo. E chiude esaltandosi.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Costringe Saka a fare più fase difensiva che offensiva. Al 75’ è preziosissimo chiudendo per due volte da ultimo uomo su Havertz: di fatto, salva il risultato.

TUTTOSPORT 7.5 – Le distrazioni le ha lasciate nello spogliatoio: primo tempo pimpante tutto campo, ripresa versione muro, respinge tutto.

PASSIONE INTER 7 – Aggressivo su Saka, si muove anche in posizione molto avanzata nel primo tempo. L’inglese lo mette sotto pressione con costanza nella ripresa, ma se la cava. Compie una chiusura clamorosa su Havertz, salvando il risultato. Poi replica con un ottimo anticipo di testa.