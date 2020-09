La prima volta della “LuLa piena” a San Siro: Lukaku e Lautaro in rete nella stessa partita

Incredibile ma vero. Per la prima volta da quando giocano uno al fianco dell’altro al centro dell’attacco dell’Inter, Lautaro Martinez e Lukaku hanno segnato in una stessa partita che si è giocata a San Siro.

Fin qui la LuLa infatti non era mai riuscita a fare doppio centro in casa, ma solo in trasferta. Contro la Fiorentina invece entrambi sono andati a segno: il Toro con un bel tiro dal limite dell’area di rigore prima del rientro negli spogliatoi, il belga con un tap-in decisivo che ha aperto le strade alla pazza rimonta nel finale.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<