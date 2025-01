L’albo d’oro della Supercoppa Italiana: Inter a caccia del primato

Per il quarto anno di fila l’Inter si appresta a disputare la finale di Supercoppa Italiana e lo farà questa sera contro il Milan a Riad in Arabia Saudita. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno vinto tutte le ultime tre edizioni di questa competizione e non vogliono interrompere l’ottimo cammino degli ultimi anni.

In caso di successo questa sera nel derby contro il Milan, per l’Inter arriverebbe il titolo numero 9 nella sua storia in Supercoppa Italiana. Sarebbe un successo davvero straordinario per la squadra di Inzaghi perché si porterebbe al primo posto nell’albo d’oro della competizione al pari della Juventus.

Se a vincere fosse invece il Milan, sarebbe un passo importante per i rossoneri nella graduatoria di successi in Supercoppa perché pareggerebbe proprio l’Inter a quota 8 trofei al secondo posto restando quindi entrambe alle spalle della Juventus.

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA:

Juventus 9;

Inter 8;

Milan 7;

Lazio 5;

Roma e Napoli 2;

Fiorentina, Parma e Sampdoria 1.