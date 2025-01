Inzaghi e una vittoria da RECORD: vuole entrare nella storia dell’Inter

Oggi è una giornata molto importante in casa Inter: questa sera c’è in palio il primo trofeo ufficiale della stagione. Si tratta della Supercoppa Italiana con la finale da giocare a Riad in Arabia Saudita contro i rivali cittadini del Milan.

Quello di stasera sarà un derby dal peso specifico molto alto perché oltre alla rivalità e alla supremazia che sono sempre in palio quando ci sono questo genere di sfide, nessuna delle due squadre vorrà veder alzare dagli avversari la coppa a fine partita.

Per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi quella di stasera sarà la prima occasione per entrare ancora di più nella storia dell’Inter. L’allenatore piacentino, in caso di vittoria in Supercoppa, questa sera alzerebbe il suo settimo trofeo nella parentesi interista.

A quel punto Inzaghi raggiungerebbe un mito nerazzurro come Helenio Herrera nella classifica degli allenatori più vincenti della storia dell’Inter, come sottolinea Tuttosport nella sua edizione odierna. Sarà quindi un derby ancora più speciale e sentito per l’allenatore che cerca riscatto contro il Milan dopo il derby perso a settembre in campionato.