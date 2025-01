Quanto guadagna in TOTALE il vincitore della Supercoppa: le CIFRE

Vincere la partita di questa sera in finale di Supercoppa Italiana contro una squadra storicamente rivale come il Milan, vorrebbe dire molto per l’Inter e i suoi tifosi. Oltre alla gloria del club e anche alla soddisfazione per vincere il primo trofeo della stagione, un successo a Riad questa sera sarebbe molto importante anche dal punto di vista economico.

Come sottolinea infatti l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, chi vincerà questa sera la finale nel derby milanese si porterà a casa ben 11 milioni di euro: 1,5 dei quali arriveranno dalla disputa di un’amichevole contro una la squadra che vincerà la Supercoppa Saudita, con data ancora da decidere.

Verranno invece destinati 6,7 milioni di euro alla società che perderà questa sera la finalissima tra Inter e Milan. Si tratta di una notevole differenza di premi totali tra chi si piazza al primo e chi al secondo posto di questa Supercoppa Italiana organizzata in Arabia che fa ricchi i club partecipanti e la Lega Serie A.

Rispetto alle cifre precedentemente divulgate, questi nuovi premi in denaro tengono conto, non solo dei ricavi provenienti dalla Lega Serie A per ogni squadra, ma anche dei diritti TV, delle quote sponsor e degli extra come l’amichevole sopracitata.