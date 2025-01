Samuel: “Normali i troppi gol subiti dall’Inter a inizio stagione”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina viene proposta un’intervista ad un grandissimo ex giocatore dell’Inter come Walter Samuel. Il difensore argentino è uno degli eroi del Triplete del 2010 con José Mourinho in panchina ed è ancora oggi un idolo per tantissimi tifosi nerazzurri.

Samuel in questa intervista ha parlato della difesa dell’Inter di oggi che ad inizio stagione ha fatto preoccupare molto i tifosi per i troppi gol che concedeva agli avversari ma lui non si preoccupa: “La squadra doveva solo mettersi a posto dopo la vittoria del campionato. Il valore dei giocatori, e soprattutto quello degli uomini, non cambia nel giro di qualche mese. Non dico che fosse normale prendere tanti gol, dico solo che ci poteva stare. Anche individualmente, l’Inter è poi cresciuta tantissimo”.

L’ex centrale dell’Inter esalta poi i difensori di oggi: “Io mi rivedo poco nei difensori di adesso perché il mestiere è cambiato. Ciò che fanno i tre centrali dell’Inter è molto più difficile di quello che facevamo noi: loro si propongono, creano occasioni. In un certo senso, sono migliori, più completi. Pensate a cosa riesce a fare Bastoni con la palla, io non ce l’avrei mai fatta. De Vrij? L’esperienza viene dopo i 30 anni, ha esperienza per aiutare la squadra ed essere un punto di riferimento”.