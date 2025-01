Novità sul futuro di Pellegrini: dal Napoli all’Inter, cosa cambia

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile scambio tra Inter e Roma che coinvolgesse due giocatori scontenti e in cerca di un nuovo ambiente per l’anno nuovo, vale a dire Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini con quest’ultimo che nell’ultimo periodo era stato molto criticato dai suoi stessi tifosi.

Il capitano della Roma nella giornata di ieri è però tornato a brillare segnando un gol importantissimo nel derby contro la Lazio che ha aperto le marcature e ha permesso alla squadra di Claudio Ranieri di portare a casa i tre punti nella stracittadina.

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, questo può essere un nuovo punto di partenza per Pellegrini per cercare di riprendersi l’affetto della sua gente e un posto in campo di primo livello nell’undici titolare della Roma sia in campionato che in Europa League.

Oltre all’Inter sulle sue tracce c’è il Napoli di Antonio Conte che lo vorrebbe già adesso in questo mercato di gennaio. Il futuro del numero 7 della Roma rimane da scrivere, scrive il quotidiano romano, ma questo gol ha rimesso tutto in discussione e adesso un suo addio tra gennaio e luglio non è più così scontato.