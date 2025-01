Nuova soluzione per l’uscita di Frattesi: SCAMBIO con una big

Questa mattina diversi quotidiani italiani, sia sportivi che non, hanno riportato la notizia del possibile addio di Davide Frattesi all’Inter. Il centrocampista ex Sassuolo ha poco spazio in nerazzurro a causa dell’alta concorrenza che c’è attualmente in squadra.

Simone Inzaghi può infatti contare su tanti centrocampisti di ottimo livello che gli consentono ogni partita di poter fare delle scelte mirate puntando sui giocatori più in forma, senza dover scendere a compromessi rinunciando alla qualità di qualche elemento.

Secondo i quotidiani Frattesi in estate, ma secondo alcune voci già adesso a gennaio, cercherà di trovare un’intesa con l’Inter per un addio e la Roma è la prima seria candidata a mettere sotto contratto il numero 16 nerazzurro che in giallorosso ha concluso il suo percorso nel settore giovanile.

Un’ipotesi su cui va certamente riposta attenzione è quella avanzata da La Repubblica che scrive nella sua edizione odierna di un possibile scambio tra Roma e Inter che coinvolgerebbe Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso piace a Marotta ma ha un’età più alta del compagno di Nazionale e anche un ingaggio più alto, motivo per il quale i nerazzurri chiederanno anche un conguaglio.