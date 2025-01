Lautaro e Thuram con il sorriso: ma c’è un DATO da invertire subito

Nell’ultima partita di campionato del 2024 l’Inter ha vinto 0-3 sul campo del Cagliari ritrovando la gioia personale del capitano Lautaro Martinez che è tornato a segnare interrompendo così il suo lungo digiuno. Non ha invece trovato la via del gol in quel match Marcus Thuram, sebbene fosse reduce da un ottimo momento di forma.

La Gazzetta dello Sport oggi evidenzia proprio questa assenza dal “gol di coppia” per la ThuLa che manca da 236 giorni. Era il 10 maggio 2024 quando Lautaro e Thuram hanno fatto gol entrambi nella stessa partita per l’ultima volta, punendo in quella circostanza il Frosinone.

Il tecnico Simone Inzaghi ha sempre dimostrato enorme fiducia nella sua coppia d’oro per l’attacco ma questa sera, per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, tutti i tifosi dell’Inter sognano il ritorno di una rete per entrambi i loro attaccanti in modo da iniziare al meglio il 2025.