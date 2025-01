Come al Pallone d’Oro, Lautaro ancora 7° al mondo: tifosi INCREDULI

A fine ottobre era stata annunciata la classifica del Pallone d’Oro 2024 che aveva visto terminare il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, al settimo posto. Nonostante un anno ricco di trofei e soddisfazioni personali con tantissimi gol, il 10 argentino non è riuscito ad entrare in top 5 per la delusione sua e di moltissimi tifosi che hanno recriminato parecchio sui social network.

Quest’oggi è stata divulgata un’altra classifica che premia i migliori giocatori dell’anno solare appena concluso. Si tratta della Top 100 stilata dal quotidiano britannico The Guardian basata sui voti di ex calciatori, allenatori e giornalisti.

Anche in questa graduatoria Lautaro si piazza nuovamente al settimo posto e in prima posizione finisce Rodri del Manchester City. Nella top 100 ci sono anche altri interisti come Calhanoglu (32°), Barella (46°), Bastoni (52°), Dimarco (53°) e Thuram (67°). Di seguito le prime dieci posizioni di questo premio.

1) Rodri (Manchester City)

2) Vinicius Jr (Real Madrid)

3) Haaland (Manchester City)

4) Yamal (Barcellona)

5) Bellingham (Real Madrid)

6) Kane (Bayern Monaco)

7) Lautaro Martinez (Inter)

8) Wirtz (Bayer Leverkusen)

9) Carvajal (Real Madrid)

10) Mbappé (Real Madrid)