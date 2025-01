Inter, si allontana il perfetto DOPO Calhanoglu: ha RINNOVATO il contratto

È noto da tempo che uno degli obiettivi dell’Inter nell’anno nuovo sia quello di ringiovanire la rosa cercando di portare nel gruppo nerazzurro i migliori giovani talentuosi di Serie A e non solo. L’età media della rosa di Simone Inzaghi è infatti una delle più alte e questo aspetto non piace ad Oaktree.

Nella giornata odierna è però arrivata una notizia negativa in termini di ricerca di questi giovani promettenti perché uno dei migliori ha rinnovato con il suo attuale club. Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che ha prolungato il suo contratto di due stagione con il Torino.

Il club granata ha infatti reso noto ufficialmente che il regista ex Empoli ha firmato un contratto fino al 2028 mentre prima la scadenza era fissata al 2026 e in estate per l’Inter, con un solo anno di accordo, sarebbe potuta andare dal Toro a cercare di intavolare una trattativa per Ricci, giudicato il perfetto erede di Calhanoglu.

Sempre dal mondo Torino arriva oggi una notizia rilanciata da Tuttosport che vede i granata interessati fortemente ad un centrocampista ex Inter, vale a dire Cesare Casadei che nel Chelsea non sta trovando grande fortuna e che potrebbe quindi tornare in Italia.