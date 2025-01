Supercoppa Italiana, svelati tutti i premi: ecco quanto INCASSA l’Inter

Partecipare ogni anno alla Supercoppa Italiana è certamente motivo di prestigio ed orgoglio per un club come l’Inter perché – anche se significa intasare ulteriormente il calendario in un momento delicato della stagione come questo – dà la possibilità di vincere un trofeo.

Per l’Inter infatti è importante ogni anno riuscire a portare a casa qualche coppa come accaduto nelle ultime stagione perché è ciò che fa felici i tifosi e permette alla società di incassare dei premi molto utili sia nei bilanci che pure in ottica calciomercato.

Negli ultimi tre anni l’Inter di Simone Inzaghi ha sempre vinto la Supercoppa Italiana portando tanta gioia tra i tifosi perché si tratta di vittorie in semifinale o in finale contro squadre rivali ma anche di “segni +” da iscrivere al registro del bilancio. Ma quanto incassano le quattro partecipanti a questa competizione?

L’accordo tra Arabia Saudita e Lega Serie A per la disputa della Supercoppa in terra araba nel 2023, 2024 (ovvero questa edizione), 2026 e 2027. Questo accordo porta quest’anno ad avere un incasso di 23 milioni di euro che verrà poi parte destinato ai club nel seguente modo:

1,6 milioni ciascuno per le squadre uscite in semifinale;

5 milioni a chi perde la finale;

8 milioni alla squadra vincitrice.

Ciò significa che se l’Inter dovesse riuscire a vincere per il quarto anno consecutivo questa Supercoppa Italiana riuscirà a tornare a Milano con 8 milioni di euro in più, una cifra che farà certamente felice il presidente nerazzurro Beppe Marotta.