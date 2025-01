Quanto incassa l’Inter dalla finale di Supercoppa

L’Inter inizia alla grande il suo 2025. A Riyadh, i nerazzurri vincono 2-0 contro l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana e nella finale di lunedì 6 gennaio si giocheranno il primo trofeo della stagione, contro Juventus o Milan. Una successo importante anche a livello economico.

Il montepremi totale in palio in Arabia Saudita è di 23 milioni di euro. Grazie alla vittoria contro l’Atalanta, infatti, i nerazzurri si sono già assicurati 5 milioni di euro. In caso di vittoria della finale, l’Inter si aggiudicherebbe altri 3 milioni di euro, per un totale di 8.