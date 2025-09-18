Lautaro si allena a parte: come sta verso Inter-Sassuolo

Rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro vinto ad Amsterdam contro l’Ajax, Lautaro Martinez ha generato parecchia apprensione negli ultimi giorni in casa Inter per via del problema alla schiena che gli ha impedito di prendere parte al match di Champions League.

Chivu, giustamente, non ha voluto rischiare il capitano nerazzurro per via di un risultato positivo e ampiamente sotto la gestione dei suoi ragazzi. Stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport, in vista del prossimo match in campionato di domenica sera contro il Sassuolo a San Siro, Lautaro quest’oggi ha proseguito con il lavoro degli ultimi giorni.

A differenza di Darmian, che ha svolto un allenamento personalizzato il campo, l’argentino è rimasto in palestra. Ad ogni modo, sia l’attaccante che l’esterno nerazzurro, dovrebbero rientrare in gruppo domani ed essere regolarmente a disposizione per il prossimo match di Serie A.