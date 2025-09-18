Ufficiale il ritorno di Mourinho: ECCO l’annuncio del club

Dopo le intense trattative degli ultimi giorni, è già diventato ufficiale il ritorno in panchina di José Mourinho. Il tecnico portoghese, a poche settimane dall’esonero da parte del Fenerbahce, è stato annunciato questo pomeriggio da un nuovo club che ha fatto discutere.

Mourinho, infatti, è diventato il nuovo allenatore del Benfica in seguito all’addio di Bruno Lage, esonerato a causa della clamorosa sconfitta subita in rimonta durante la prima giornata di Champions League contro il Qarabag.

Per lo Special One, che proprio sulla panchina del Benfica aveva mosso i primi passi da allenatore, si tratta di un ritorno a tutti gli effetti. Tra l’altro, era stata proprio l’eliminazione ai preliminari di Champions League contro il club di Lisbona a causare il suo licenziamento dal Fenerbahce. Da qui la rabbia di numerosi tifosi turchi per questo incredibile e inaspettato epilogo.