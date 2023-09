Lautaro Martinez è il leader indiscusso dell’Inter e la fascia da capitano lo ha responsabilizzato ulteriormente. Un onore e un onere, che ha rafforzato ulteriormente la sua centralità e la sua incedibilità, da ribadire a poche ore dal Derby contro il Milan.

Come ricordato dal Corriere della Sera, il Toro è il gioiello nerazzurro (come Leao lo è per i rossoneri), del quale è impossibile pensare di privarsi. Ecco perché sono state respinte al mittente, anche dallo stesso giocatore, le tentazioni arabe. Per provare ad avvicinarsi a Lautaro servono almeno 150 milioni di euro.

Il contratto fino al 2026 sembra essere un’ulteriore garanzia: con 6 milioni di euro, Lautaro è tra i più pagati della rosa nerazzurra. L’argentino gradirebbe un prolungamento, ma al momento non sembra essere in programma.

L’opinione di Passione Inter

Parlare del rinnovo di Lautaro Martinez è ancora abbastanza prematuro, ma è chiaro che prima o poi i nerazzurri dovranno affrontare la questione. In ogni caso, la valutazione da 150 milioni di euro è un chiaro segnale sulle intenzioni del club con l’argentino.