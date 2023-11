Lautaro è un FENOMENO: i voti dei giornali alla sua prestazione

Non è partito titolare, ma Lautaro Martinez ha trovato comunque il modo di mettere la sua firma sulla vittoria dell’Inter contro il Salisburgo. Il Toro è entrato a secondo tempo inoltrato, ma gli è bastato: prima ha fatto le prove generali per il gol di testa, poi ha deciso il match su rigore.

Una ingresso esaltante, che ha cambiato l’Inter, come racconta La Gazzetta dello Sport, esattamente come a Salerno, risultando “implacabile” dal dischetto, come sottolineato da Tuttosport. Il momento di forma è esaltante, tanto che il Corriere dello Sport lo definisce “fenomeno”, etichettando questa come la “più grande stagione della sua carriera”.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “Come volevasi dimostrare: entra e decide, come a Salerno. E prende una traversa. E cambia l’Inter, perché con lui è proprio un’altra storia”.

Corriere dello Sport 7.5 – “Il campione entra e decide la partita e la qualificazione. Girata di testa, traversa con prodezza del portiere. Poi il rigore, il gol, la conferma che questo fenomeno è nella più grande stagione della sua carriera”.

Tuttosport 7.5 – “Ci prova di testa e Schlager fa il miracolo, però dal dischetto è implacabile”.

Passione Inter 7 – “Colpisce una traversa clamorosa di testa. Poi è implacabile dal dischetto”.