VIDEO – L’INSPIEGABILE motivazione di Calvarese sul RIGORE non dato a Thuram

L’Inter ha battuto il Salisburgo con un gol su rigore di Lautaro Martinez. Tuttavia, sul risultato ancora di 0-0, ai nerazzurri è stata negata un’altra massima punizione, per un atterramento abbastanza evidente di Thuram da parte di Gourna-Douath.

Non per l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che nel post-partita di Prime Video ha affermato che sul rigore ha detto: “più no che sì”. La motivazione? Il giocatore del Salisburgo cercherebbe di evitare il contatto con Thuram una volta capito di essere in ritardo. Una tesi che non convince, dal momento che Gourna-Douath sembra franare in modo evidente contro l’attaccante nerazzurro.

Questo il video: