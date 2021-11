Inter-Napoli sarà Lautaro contro Insigne: vicini in estate, ora cercano il rilancio

I due attaccanti sono stati individuati come uomini chiave del match

L'argentino sta vivendo un digiuno in campionato piuttosto lungo, quasi preoccupante, visto che non segna dallo scorso 2 ottobre e che nel derby contro il Milan ha pure sbagliato un rigore che poteva valere 3 punti preziosissimi nello scontro diretto. Al di là dell'errore dal dischetto, propiziato anche dall'intuizione di Tatarusanu, ad accendere l'allarme in casa nerazzurra sono state le prestazioni negative evidenziate da Lautaro Martinez nello scorso ciclo di partite. Per questo motivo e non solo servirà uno scatto di personalità, in un attacco che - almeno dal primo minuto - sarà orfano di Edin Dzeko, fin qui miglior marcatore nerazzurro in stagione.

Sull'altro fronte, però, saranno molteplici anche le motivazioni che spingeranno Insigne ad una gara d'orgoglio. Oggetto principale delle critiche rivolte alla Nazionale Italiana per non essersi qualificata momentaneamente ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, anche in campionato l'attaccante partenopeo non ha particolarmente brillato in termini realizzativi (4 gol). Probabile che a pesare su questa discontinuità sia il futuro incerto sul piano del rinnovo, visto che il rapporto con la dirigenza non è in affatto dei migliori. E se il dialogo con il club non dovesse accelerare entro Natale, per la prossima estate magari l'Inter un pensierino a quella coppia Lautaro-Insigne potrebbe tornare a farlo..