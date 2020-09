Lautaro Martinez, Biasin ironico: “I suoi agenti sono a Barcellona, ma anche a Milano: è tipo Matrix”

L’entourage di Lautaro Martinez come Matrix, ma in questo caso Marco Materazzi non c’entra niente: il riferimento, piuttosto, è al film del 1999 dei fratelli Wachowski, alla realtà ‘reale’ e a quella virtuale, alla fantascienza applicata al calciomercato. Sì, perché il riferimento che Fabrizio Biasin, giornalista particolarmente attento alle vicende di casa Inter, fa sul suo profilo Twitter nel commentare le ultime notizie di mercato relativame a Lautaro Martinez è proprio questo: la realtà virtuale di Matrix, l’unica che permetterebbe all’entourage del calciatore di trovarsi ora in Italia, ora a Barcellona e in entrambi i posti contemporaneamente, come verrebbe da pensare a una attenta lettura delle notizie uscite in questi giorni e ore.

Biasin, quindi, sintetizza così quest’ultima ondata di indiscrezioni sugli incontri in corso dei rappresentanti del calciatore argentino: “Gli agenti di Lautaro Martinez sono contemporaneamente a Barcellona e Milano. E se ora ti giri sono anche dietro di te. Gli agenti di Lautaro Martinez sono ovunque. Tipo Matrix”, scrive il giornalista. Ecco di seguito il suo tweet:

