Lautaro mattatore di Spagna: unico nato dopo il ’95 ad aver centrato un record. I dettagli

Lautaro Martinez continua a macinare record su record. Dopo il gol siglato questa sera al minuto 35, come riporta Opta, il Toro argentino è diventato l’unico calciatore nato dopo l’1 gennaio 1996 ad aver segnato sia al Barcellona che al Real Madrid in Champions League. Un bellissimo segnale per il 10 nerazzurro, che peraltro è stato seguito a lungo sia dai blaugrana che dai Blancos. Ma nonostante tutto è rimasto all’Inter.

