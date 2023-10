Lautaro, tutto apparecchiato per il rinnovo: ma l’Inter non ha fretta

L’avvio di stagione di Lautaro Martinez è stato eccezionale. Il Toro ha preso in mano l’Inter e, insignito della fascia al braccio, è salito in cattedra, diventando leader tecnico e morale della squadra. Un nuovo ruolo, che presto potrebbe essere premiato.

Come riportato da Tuttosport, il contratto di Lautaro è stato rinnovato nel 2021 a 6 milioni di euro all’anno, con la scadenza fissata nel 2026. Per questo motivo, l’Inter non ha fretta anche perché, sottolinea il quotidiano, il rinnovo di un attaccante non andrebbe trattato nel momento in cui lo stesso segna più di un gol a partita.

Rimane, comunque, la volontà di entrambe le parti di arrivare a un accordo in tempi relativamente brevi. I nerazzurri vogliono adeguare il contratto di Lautaro ed evitare così possibili tentazioni arabe. Lo stesso argentino sembra essere, al momento attuale, legato indissolubilmente ai colori nerazzurri e voglioso di restare.

L’opinione di Passione Inter

Blindare il futuro di Lautaro Martinez è sicuramente un obiettivo della dirigenza nerazzurra. Tuttavia, vista la durata del contratto dell’argentino, c’è ancora tempo per affrontare la questione con calma e nel modo migliore. In questo momento a far la differenza potrebbe essere proprio il senso di appartenenza del giocatore.