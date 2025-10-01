Lautaro scrive la storia: ora è il PRIMO di sempre dell’Inter

Inter-Slavia Praga è stata una serata di importanti conferme per la squadra di Chivu. I nerazzurri, infatti, sono a punteggio pieno in Champions League e hanno portato a casa la quarta vittoria consecutiva, grazie anche alla doppietta di Lautaro Martinez.

Il capitano dell’Inter, infatti, è stato protagonista di una gara di altissimo spessore, coronata dai due gol, che arrivano a distanza di pochi giorni da quello di Cagliari. Continuità importante per l’argentino, che grazie alle reti di ieri sera è diventanto il primo giocatore nerazzurro nerazzurro a segnare in sette diverse edizioni di Champions League o Coppa dei Campioni.

Anche per questa ragione, i principali quotidiani sportivi italiani hanno indicato Lautaro Martinez come uno dei migliori in campo di Inter-Slavia Praga. Queste le pagelle nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – “Bentornato a casa sua. Converte in oro il cuoio del primo pallone giocato in area: ok, tutto è bello grazie al regalo del portiere ma bisogna essere sempre lì a scartarlo. A metà secondo tempo ecco il bis, altrettanto comodo”.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – “La pressione generosa propizia l’errore di Stanek che gli consegna la sfera per il primo sigillo stagionale in Champions League. Raddoppia il bottino personale prima di uscire dal campo tra gli applausi”.

TUTTOSPORT 7.5 – “A suon di pressare il portiere… Gol facile facile -seppur cercato – il primo, su regalo di Stanek; gol facile facile il secondo su assist perfetto di Bastoni. In mezzo il solito lavorone per la squadra”.

PASSIONE INTER 7.5 – “Non trova la porta su un’ottima occasione di testa da calcio d’angolo, ma è solo il preludio al gol: rapace sull’erroraccio di Stanek. Giallo un po’ ingenuo in avvio di ripresa, ma è una macchia scacciata subito dalla doppietta”.