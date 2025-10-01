ANSIA infortunio per Thuram: QUESTE sono le sue condizioni
Il francese si è fatto male in Inter-Slavia Praga
Nell’ottima serata di Champions League vissuta contro lo Slavia Praga, c’è stata una sola nota stonata in casa Inter: l’infortunio di Marcus Thuram. Il francese è uscito nel secondo tempo per un problema accusato durante l’azione che ha portato al 3-0.
Si dovrebbe trattare di una contrattura al bicipite femorale della coscia sinistra, stando alle indiscrezioni emerse nel post-partita. Un problema che potrebbe non essere particolarmente grave, sul quale Chivu non ha voluto sbilanciarsi troppo.
A minimizzare il tutto, però, è stato lo stesso Thuram. Intercettato dai microfoni di Passione Inter all’uscita di San Siro, l’attaccante nerazzurro si è mostrato sorridente, lasciandosi andare anche a una battuta: “Sono pronto per la sfilata”.
Sensazioni positive, dunque, che il mondo interista spera di poter vedere confermate già oggi. Da capire se Thuram sarà a disposizione contro la Cremonese e se dovrà rimanere ai box. In questo senso, da valutare anche una sua convocazione con la Francia per i prossimi impegni delle nazionali, in programma dal lunedì 6 ottobre.