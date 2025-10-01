Gazzetta AVVISA l’Inter: “Tutto bello, ma solo per il momento”

Le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus avevano messo in allarme il mondo Inter e sollevato qualche dubbio sulla gestione di Chivu. Il tecnico e la squadra, però, stanno rispondendo sul campo e ieri sera, contro lo Slavia Praga, è arrivata la quarta vittoria consecutiva.

Un successo quello di San Siro che permette ai nerazzurri di volare a punteggio pieno dopo due giornate di Champions League e che fa ben sperare, vista anche la larga e dominante vittoria, nonostante un avversario modesto. Ed è proprio su questo punto che ha voluto battere La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna.

Il quotidiano, infatti, sottolinea come tutto sia ” bellissimo, ma soltanto per il momento”. Questo perché, prosegue la Rosea, “lo Slavia è lontano anni luce dagli standard Champions”. Un richiamo alla calma, perché il calendario nerazzurro si farà complicato dalla quinta giornata in poi, quando si susseguiranno Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia.

“La missione era accumulare più punti possibile, prima con lo Slavia, ora con Saint-Gilloise e Kairat, per assicurarsi almeno i playoff. Fin qui, compiuta”, chiosa La Gazzetta dello Sport.