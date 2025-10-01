Contatti Inter con l’agente: doppio affare in chiusura

Per un’Inter che torna a marciare ai sui standard abituali in campo, c’è una dirigenza che dal canto suo non smette di lavorare per rendere ancor più esaltante il futuro del club nerazzurro. Con quella di ieri sera sullo Slavia Praga, Cristian Chivu ha centrato la sua quarta vittoria di fila tra campionato e Champions League, allontanando i fantasmi di inizio stagione.

Allo stesso tempo, come dicevamo, la società interista si sta già muovendo per anticipare alcune mosse future. Tra queste, oltre a possibili obiettivi di mercato per la prossima estate, sembra essere sempre più concreta l’idea di definire due affari strategicamente molto importanti entro la fine dell’anno. Stiamo parlando di due rinnovi di contratto legati a Davide Frattesi e Carlos Augusto.

Entrambi vanno in scadenza nel giugno 2028, ma il club nerazzurro ha intenzione di prolungare e adeguare subito i rispettivi ingaggi. Come confermato da TMW, l’Inter ha già avanzato i primi contatti con l’agente Beppe Riso per abbozzare una prima trattiva e raggiungere successivamente un accordo in tempi non troppo dilatati.