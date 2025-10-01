Quando iniziano i lavori al nuovo stadio dell’Inter: la data

Con l’attesissima approvazione della delibera San Siro dello scorso lunedì, il Consiglio Comunale di Milano ha finalmente dato il via libera alla cessione dell’intera area ad Inter e Milan. Si tratta del primo vero passo che consentirà ai due club di poter realizzare dopo anni e anni di tentativi un moderno impianto di proprietà al fianco dell’attuale Meazza.

Grande curiosità intorno al nuovo progetto da parte dei tifosi delle due tifoserie, nonostante non manchi lo scetticismo per via di un processo che porterà alla quasi totale demolizione dell’attuale Meazza. Per quanto riguarda la presunta data di inizio dei lavori, nei piani di Inter e Milan questi dovranno partire entro la metà del 2027.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, vi sono alcuni interventi necessari tra cui “lo spostamento del tunnel Patroclo, costruito alle spalle di San Siro”. I lavori dovrebbero dunque concludersi tra la fine del 2030 e l’inizio del 2031, stando alle stime di Inter e Milan. Nel frattempo, i due club continueranno a giocare regolarmente al Meazza, il quale verrà demolito solamente in un secondo momento.