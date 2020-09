L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è stato inserito nella lista dei pre-convocati diramata quest’oggi dal tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni per le due sfide che la Seleccion terrà contro Ecuador e Bolivia. Con lui anche diversi calciatori attualmente presenti in Serie A come Giovanni Simeone, Paulo Dybala, German Pezzella e Juan Musso.

Ecco la lista completa: