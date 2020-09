Sky – Godin-Inter, accordo sulla buonuscita: il Cagliari lo aspetta. E si sblocca Vidal

Sta per concludersi l’esperienza di Diego Godin in maglia nerazzurra. Il forte difensore sudamericano sarà un nuovo giocatore del Cagliari.

Stando a quanto riporta Sky Sport, l’Inter ha dato il via libera al proprio difensore, trovando un accordo sulla buonuscita. Il giocatore della nazionale dell’Uruguay, lascerà i nerazzurri a costo zero e ora sarà libero di cominciare la sua nuova avventura con i sardi, che dovrebbero garantirgli un contratto con durata triennale, sino a Giugno del 2023.

Questa operazione in uscita per ciò che riguarda l’Inter, dovrebbe finalmente sbloccare anche il mercato in entrata. Dovrebbe essere arrivato dunque il momento dell’arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona, con il quale l’Inter ha raggiunto un accordo da tempo.

