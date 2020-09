Inter-Carrarese 7-0, i nerazzurri vincono in scioltezza. Doppietta per Lautaro e Lukaku

Si è conclusa la partitella d’allenamento disputata ad Appiano Gentile fra Inter e Carrarese, che ha permesso ad Antonio Conte di valutare al meglio i suoi ad una settimana dalla partenza del campionato. I nerazzurri hanno ottenuto un successo senza difficoltà, trionfando con un rotondo sette a zero.

Nerazzurri in controllo già nel primo tempo, concluso con un rotondo quattro a zero: a segno Romelu Lukaku, autore di una doppietta, Alexis Sanchez e Ashley Young. Nella ripresa la squadra di Conte ha chiuso l’incontro con altre tre reti, realizzate da Lautaro Martinez (anch’esso in gol in due occasioni) ed Eddie Salcedo.