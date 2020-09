Magnini entusiasta: “Inter, vinciamo lo scudetto”

Filippo Magnini è stato uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre. Oltre al nuoto, la sua grande passione è l’Inter, infatti non ha mai nascosto di essere un grande tifoso nerazzurro. Durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio di Inter, guardando in ottica futura a quella che potrà essere la stagione di alcuni giocatori e della squadra nerazzurra in generale.

Sul dualismo da derby tra Lukaku e Ibrahimovic: “La mia risposta è scontata, spero che il nostro centravanti belga si confermi sui livelli della scorsa stagione e che segni tanti in gol in più rispetto all’attaccante del Milan“.

Concludendo sugli obiettivi stagionali dell’Inter: “Quando nuotavo e mi chiedevano cosa mi aspettassi dalle gare io rispondevo sempre che volevo vincere. Nel calcio c’è tanta scaramanzia, ma si io penso che l’Inter debba e possa vincere. Dovremo essere bravi nel corso della stagione, sicuramente ci saranno ostacoli ed insidie, ma io spero davvero che sia l’anno buono per tornare a conquistare lo scudetto”.

