Lazio-Inter, Conte (Sky): “Perisic titolare perché voglio che siano tutti protagonisti. Moses di ritorno? Se lo dice Di Marzio…”

Antonio Conte ha parlato anche ai microfoni di Sky dopo il pari rimediato all’Olimpico contro la Lazio, nonostante ampi tratti di dominio nerazzurro.

Conte ha dichiarato: “Nel nostro momento migliore, abbiamo subito gol su una azione tipica della Lazio. Abbiamo accusato il colpo, poi siamo tornati a macinare gioco, ma non siamo riusciti a segnare di nuovo, nonostante occasioni interessanti. Contento della prestazione e di come abbiamo giocato qui in casa della Lazio, creando occasioni. Magari speriamo di essere più fortunati la prossima volta”.

“Lukaku deve fare gli straordinari? L’anno scorso è capitato riposasse e capiterà di nuovo quando torneremo a giocare spesso. Non c’è nessun problema, è in condizione. Lautaro e Lukaku sono più realizzatori rispetto ad Alexis, che ha più inventiva, quindi dipenderà da ciò che servirà in una data partita. Poi comunque anche a Sanchez chiedo di fare gol. ovviamente Perisic titolare? Voglio che tutti siano protagonisti. Si è messo a disposizione con tanta voglia, se lo merita. Inoltre ha fatto l’assist per il goal e sta migliorando tanto in difesa”.

Conte ha poi proseguito: “Abbiamo tante frecce sulle fasce, abbiamo anche Young, che dà tanta affidabilità, Hakimi, che ha già riposato. Ho fiducia in tutti i miei giocatori, Perisic compreso. Sto facendo ruotare gli esterni”.

Spazio anche al mercato: “Sapete che non mi piace parlarne, io dico la mia, poi ci pensano la società e la dirigenza. Moses di ritorno? Non so, se lo dice Di Marzio…”

