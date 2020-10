Arturo Vidal, protagonista di Lazio-Inter e di un episodio di tensione con Immobile, che ha poi portato al rosso per il bomber biancoceleste, non si scompone eccessivamente per l’1 a 1 dell’Olimpico, anzi.

Il centrocampista cileno infatti dimostra anche fuori dal campo la propria personalità da istrionico leader dello spogliatoio, suonando la carica sul proprio profilo Instagram!