Liverani: “Grazie Darmian, è dell’Inter ma ha capito la situazione”

E’ arrivato nella giornata di venerdì a Milano per sostenere le visite mediche con l’Inter, sua futura squadra. Poi è rientrato a Parma per giocare l’ultima partita in maglia rossoblù vista l’emergenza difensiva che ha colpito Liverani. Mezz’ora di gioco nell’1-0 interno del suo Parma contro l’Hellas Verona per Matteo Darmian, che domani sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro diventando – presumibilmente – l’ultimo colpo di questa sessione di mercato.

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico Liverano ha voluto ringraziare così il ragazzo: “Ci tenevo a ringraziarlo per la disponibilità che mi ha dato nonostante sia ormai praticamente dell’Inter – come riporta parmalive.com – Lui ha capito che in questo momento la sua squadra aveva bisogno di una disponibilità, si è congedato da grande uomo e sportivo”.

