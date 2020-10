Eurorivali – Il Real Madrid ingrana la terza: 2-0 al Levante

Un pareggio alla prima giornata di Liga contro la Real Sociedad, poi non si è più fermato. Il Real Madrid oggi pomeriggio ha vinto la terza partita consecutiva ed è momentaneamente al comando della classifica con 10 punti in appunto 4 giornate. I Galacticos – avversari dell’Inter in Champions League – si preparano così ad iniziare la campagna europea.

Il 3 novembre al Santiago Bernabeu, il 25 a San Siro: i nerazzurri sfideranno il Real Madrid in queste due date, per una sfida davvero stellare. Nel frattempo la squadra di Zinédine Zidan grazie alle reti di Vinicius e Benzema, ha battuto 2-0 il Levante.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<