Lazio-Inter, la moviola di Marelli: “Giusto il rosso ad Immobile. Sensi? Non vedo violenza, il VAR…”

Una partita giocata a viso aperto, sempre in bilico soprattutto nel secondo tempo, ma anche molto nervosa. Oggi pomeriggio all’Olimpico Lazio ed Inter non si sono sicuramente risparmiate per il big match di giornata ed i 9 cartellini sventolati dall’arbitro della gara, il sig. Guida della sezione di Torre Annunziata, ne sono una riprova. In particolare ci sono state molte proteste per il doppio rosso a Ciro Immobile e Stefano Sensi, entrambi per gesti di reazione.

Ai microfoni di Tutti Convocati, durante VARAnatomy, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato così gli episodi: “Il gesto di Immobile era chiaramente una condotta violenta. Sbagliato pensare che se non si concretizza non sia più violenta: in questo caso l’espulsione è corretta. Sono invece in disaccordo con la decisione di Guida e del VAR su Sensi. Io non vedo nessuna violenza nel suo gesto. E’ una reciproca scorrettezza. Il VAR quest’anno praticamente non esiste e questo non va bene, serve una via di mezzo”.

