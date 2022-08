Verso Lazio-Inter, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia

L' Inter, a punteggio pieno dopo due giornate, si prepara ad affrontare il primo grande scoglio di questa stagione, la Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri, che sono parsi piuttosto in salute contro lo Spezia, saranno chiamati a confermare le buone sensazioni, cercando di mantenere il piccolo vantaggio già incamerato su Milan e Juventus. Non sarà facile però: lo scorso anno all'Olimpico, complice il goal di Felipe Anderson con Dimarco a terra, arrivò la prima sconfitta dell'era Inzaghi.

Il tecnico, secondo La Gazzetta dello Sport, ha le idee ben chiare in vista della partita di domani: squadra che vince, e convince, non si cambia. Pare infatti che verrà confermato in blocco l'11 titolare che ha ben impressionato contro lo Spezia. L'unico dubbio dovrebbe essere a sinistra, con Gosens che scalpita per una maglia da titolare ma con Dimarco che per il momento dà più garanzie.