Lazio-Inter, Lautaro (Dazn): “Felice per il gol ma dobbiamo chiuderla. Conte? Ci telecomanda come alla play”

Dopo il gol realizzato nel primo tempo contro la Lazio, Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Dazn prima del rientro negli spogliatoi.

Ecco le sue parole: “Cerco ogni giorno di lavorare e dare il meglio per la squadra. E’ importante vincere qui, dobbiamo continuare così. Dobbiamo fare altri gol perché loro possono rientrare in gara. Conte? Mi ha rimproverato per una posizione sbagliata con Barella. Lui ci telecomanda come alla play”.

