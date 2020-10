Lazio-Inter, le probabili formazioni: Sensi ancora titolare, out Eriksen. Skriniar favorito su D’Ambrosio

Dopo aver affrontato e battuto il Benevento di Pippo Inzaghi, domenica alle 15.00 Antonio Conte se la dovrà vedere con la Lazio del fratello Simone. Un bel banco di prova per la formazione nerazzurra, reduce fino a questo momento da un inizio di campionato sicuramente insolito. Nonostante le due vittorie di fila ottenute con una somma totale di 9 reti in 180 minuti, tra le criticità evidenziate in questo primissimo scorcio di Serie A va sicuramente registrata una difesa lontana dalla solidità mostrata la scorsa stagione. Un fattore che, con il nuovo assetto a trazione decisamente offensiva, Conte aveva già ampiamente preventivato, ma che dovrà tamponare al più presto. In attesa di assistere alla sfida dell’Olimpico contro i bianconcelesti, vediamo le probabili formazioni di Lazio-Inter.

LAZIO-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIMISSIME

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Young; Sensi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<