Tutto pronto alla BayArena, per l’ultima gara di Champions League del 2024 dell’Inter. In casa del Bayer Leverkusen, nella 6a giornata del girone, i nerazzurri hanno l’occasione di fare un grande passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Inzaghi mescola ancora le carte in Europa, con diversi cambi nell’undici titolare rispetto all’ultima gara di campionato. Scelte obbligate in difesa, a parte, le novità sono Darmian e Carlos Augusto sugli esterni, e la coppia Frattesi-Zielinski al fianco di Calhanoglu. Davanti confermato in Champions League Taremi, 6 su 6 da titolare, insieme a Thuram.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Inter: