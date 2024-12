Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter: tedeschi in emergenza

L’Inter scenderà in campo in Germania martedì sera per il prossimo impegno in Champions League: i nerazzurri faranno visita al Bayer Leverkusen, formazione vincitrice dell’ultima Bundesliga. Per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi la coppa massima competizione europea sta andando molto bene e manca poco per chiudere definitivamente i giochi in termini di qualificazione diretta agli ottavi.

Il tecnico Xabi Alonso sta vivendo una piccola emergenza nel reparto avanzato perché deve fare a meno di giocatori offensivi di qualità come Boniface, Adli e forse anche l’ex Roma Schick la cui presenza in questa gara rimane in dubbio. Si potrebbe rivedere un 4-5-1 (nuovo modulo per i tedeschi) con Wirtz prima punta come già successo nell’ultima partita di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco.

Ecco le probabili formazioni di Bayer Leverkusen–Inter: