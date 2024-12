Dall’Inghilterra – Van Dijk rifiuta il rinnovo: Inter alla finestra

Ormai da diverse stagioni, una delle strategie più consolidate in fase di calciomercato per l’Inter è quella di monitorare con attenzione eventuali occasioni per giocatori in scadenza di contratto. Alla lista dei nomi sul taccuino nerazzurro, potrebbe aggiungersi un nuovo profilo top a livello internazionale.

Infatti, stando a quanto riportato dal sito britannico CaughtOffside, Virgil Van Dijk avrebbe rifiutato l’offerta di rinnovo del Liverpool, sebbene le trattative con il club inglese non si sarebbero ancora chiuse. L’olandese è in scadenza a giugno del 2025.

Diversi club, inevitabilmente, sarebbero alla finestra in attesa di capire gli sviluppi della vicenda. Tra questi ci sarebbero anche l’Inter e la Juventus in Italia. Al-Nassr e Barcellona, invece, avrebbero già fatto le prime mosse per sondare il terreno, ma per ora Van Dijk vuole attendere la conclusione dei colloqui con il Liverpool, prima di valutare altre offerte.